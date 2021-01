Traffico Roma del 15-01-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione per un incidente code sulla Cassia bis all’altezza di Formello nelle due direzioni ancora moltosul Grande Raccordo Anulare con la cartella 24 in carreggiata interna e tra laFiumicino e Lanina in carreggiata esterna proseguono i lavori sul viadotto della Magliana si viaggia su carreggiata ridotta all’altezza di via del Cappellaccio Al momento le code partono da Parco dei Medici verso l’euro e da via Cristoforo Colombo in direzione di Fiumicino sempre per lavori in quei momenti su via della Pisana dal raccordo al vialone di Somaini verso il centro città si sta ancora in coda anche lungo via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII viale Tor di Quinto in direzione della Salaria proseguendo sulla tangenziale est altre cose tra via dei Monti Tiburtini 24 ...