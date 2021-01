Serie B, Chievo-Virtus Entella: Ciciretti e De Luca per il successo clivense, Brunori illude i liguri. La classifica aggiornata (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il match Chievo-Virtus Entella ha dato il via alla 18a giornata di Serie B.Alle 19.00 Chievo-Virtus Entella ha dato inizio alla diciottesima giornata del campionato di Serie B. 2-1 e vittoria con il minimo scarto per il Chievo di Aglietti che non è riuscito a gestire il doppio vantaggio ma che comunque ha impedito il completo recupero della gara da parte della Virtus Entella. Al "Bentegodi" Obi e compagni hanno mosso in maniera importante la propria classifica. Dopo aver sbloccato la partita con il gol di Amato Ciciretti, al 53' il Chievo va al raddoppio con Manuel De Lucaa, facendo cambiare i piani strategici di recupero del ... Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il matchha dato il via alla 18a giornata diB.Alle 19.00ha dato inizio alla diciottesima giornata del campionato diB. 2-1 e vittoria con il minimo scarto per ildi Aglietti che non è riuscito a gestire il doppio vantaggio ma che comunque ha impedito il completo recupero della gara da parte della. Al "Bentegodi" Obi e compagni hanno mosso in maniera importante la propria. Dopo aver sbloccato la partita con il gol di Amato, al 53' ilva al raddoppio con Manuel Dea, facendo cambiare i piani strategici di recupero del ...

Mediagol : #SerieB, Chievo-#VirtusEntella: Ciciretti e De Luca per il successo clivense, Brunori illude i liguri. La classific… - ItaSportPress : Serie B, Ciciretti-De Luca, il Chievo va. Cade la Virtus Entella - - sportli26181512 : Il Chievo batte l'Entella con i gol di Ciciretti e De Luca. Ora in campo Vicenza-Frosinone: Il Chievo batte l'Entel… - RetweetPalermo : RT @ILOVEPACALCIO: #SerieB: la classifica aggiornata dopo #ChievoEntella - FootballtipsNG : Serie B, Chievo vs Virtus Entella, RESULT: 2 - 1 -