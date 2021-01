Serie A, aperto l’account ufficiale su TikTok (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Serie A sbarca ufficialmente anche su TikTok. La piattaforma che va di moda tra i giovani e che permette di creare contenuti video molto brevi in maniera rapida e coinvolgente, si arricchisce ora dei contenuti del massimo campionato italiano. La Lega dunque raggiunge un altro traguardo digitale, cercando di perseguire un incremento del pubblico a livello globale. Nell’account @Seriea su TikTok sarà possibile trovare contenuti speciali, giocate spettacolari, esultanze e challenge. L’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato con soddisfazione questa novità: “Continua, con il lancio dell’account ufficiale Lega Serie A su TikTok, il percorso di riposizionamento dei social media della Lega cercando un dialogo ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) LaA sbarca ufficialmente anche su. La piattaforma che va di moda tra i giovani e che permette di creare contenuti video molto brevi in maniera rapida e coinvolgente, si arricchisce ora dei contenuti del massimo campionato italiano. La Lega dunque raggiunge un altro traguardo digitale, cercando di perseguire un incremento del pubblico a livello globale. Nela susarà possibile trovare contenuti speciali, giocate spettacolari, esultanze e challenge. L’ad della LegaA, Luigi De Siervo, ha commentato con soddisfazione questa novità: “Continua, con il lancio delLegaA su, il percorso di riposizionamento dei social media della Lega cercando un dialogo ...

