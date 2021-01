Scuola, la Regione frena sulla riapertura delle elementari. Le superiori in ritardo sui piani di rientro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il 18 gennaio è la data in cui dovrebbero tornare in classe, in presenza, i bambini della terza, quarta e quinta elementare. Ma, scrive Repubblica Napoli, a causa dell’aumento dei contagi, l’Unità di crisi della Regione Campania, riunitasi ieri per affrontare l’argomento, ha frenato sulla data. “Ieri la riunione dell’Unità di crisi regionale per valutare la curva dei contagi e decidere se far rientrare tutti i bambini della primaria. Una riunione durata più di tre ore, cui era presente l’assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini e conclusasi con la scelta di continuare a discutere oggi. A frenare i dati sui contagi che non convincono per il rientro di lunedì“. Anche sulle scuole superiori, che dovrebbero invece rientrare il 2, ci sono dubbi e incertezze. “Ci sono ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il 18 gennaio è la data in cui dovrebbero tornare in classe, in presenza, i bambini della terza, quarta e quinta elementare. Ma, scrive Repubblica Napoli, a causa dell’aumento dei contagi, l’Unità di crisi dellaCampania, riunitasi ieri per affrontare l’argomento, hatodata. “Ieri la riunione dell’Unità di crisi regionale per valutare la curva dei contagi e decidere se far rientrare tutti i bambini della primaria. Una riunione durata più di tre ore, cui era presente l’assessore regionale alla, Lucia Fortini e conclusasi con la scelta di continuare a discutere oggi. Are i dati sui contagi che non convincono per ildi lunedì“. Anche sulle scuole, che dovrebbero invece rientrare il 2, ci sono dubbi e incertezze. “Ci sono ...

