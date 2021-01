Non C’è di Edoardo Bennato, 8 convincenti brani nuovi, in mezzo alla certezza dei cavalli di battaglia (Di venerdì 15 gennaio 2021) I tempi sono quelli che sono cioè infami, le cose buone sgocciolano via senza venire intercettate, mettici poi il Covid che impedisce una vita supplementare, per esempio su un palco. Eppure vale la pena soffermarsi su documenti sonori che restano imperdibili, sospesi tra lascito e voglia d’eternità. Prendi per esempio questo “Non c’è”, ultima prova di Edoardo Bennato, uno che la storia del pop l’ha tracciata per sua parte: e non sembra ancora Pago, di cartucce da suonare ne ha ancora. Diciamo subito che c’è un vezzo abbastanza fastidioso tra i cantautori nostrani: tutti ribelli, incompresi, censurati, osteggiati finché non ce la fanno da soli contro il mondo. A volte – non sempre – c’è del vero, ma che senso ha insistere dopo 40 anni di mainstream che ti ha fatto vendere dischi a milioni, ti ha reso ricco e indiscutibile? Il senso di durare, di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) I tempi sono quelli che sono cioè infami, le cose buone sgocciolano via senza venire intercettate, mettici poi il Covid che impedisce una vita supplementare, per esempio su un palco. Eppure vale la pena soffermarsi su documenti sonori che restano imperdibili, sospesi tra lascito e voglia d’eternità. Prendi per esempio questo “Non c’è”, ultima prova di, uno che la storia del pop l’ha tracciata per sua parte: e non sembra ancora Pago, di cartucce da suonare ne ha ancora. Diciamo subito che c’è un vezzo abbastanza fastidioso tra i cantautori nostrani: tutti ribelli, incompresi, censurati, osteggiati finché non ce la fanno da soli contro il mondo. A volte – non sempre – c’è del vero, ma che senso ha insistere dopo 40 anni di mainstream che ti ha fatto vendere dischi a milioni, ti ha reso ricco e indiscutibile? Il senso di durare, di ...

davidefaraone : C’è una crisi, due ministre si sono dimesse e il premier non vuole andare oggi al Colle e non vuole venire in Senat… - LucaBizzarri : Letta (che mi sta simpatico) scrive che nel mondo siamo spaghetti e mandolino per colpa di Renzi (che non mi sta si… - vitocrimi : In questo momento di crisi non può esserci altro pensiero che continuare a lavorare per il bene del Paese e dei cit… - AUGUSTSHOOKY : ?? mhh c'è qualcosa che non quadra - FuoriDaiGiochi : RT @miperdociao: Ma lo sapevate che nel paradiso non c'è l' uscita? -

Ultime Notizie dalla rete : Non C’è Personal trainer online: l'importanza di allenarsi nell'era del Covid Fortune Italia