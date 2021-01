Licei e superiori in classe dal 18 gennaio Il nodo della Lombardia si scioglie oggi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gli studenti di Licei e scuole superiori torneranno sui banchi, in presenza al 50%, fino al 75%, dal 18 gennaio. Lo prevede la bozza del nuovo Dpcm in vigore da sabato e fino al 5 marzo. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gli studenti die scuoletorneranno sui banchi, in presenza al 50%, fino al 75%, dal 18. Lo prevede la bozza del nuovo Dpcm in vigore da sabato e fino al 5 marzo.

Scuole superiori in Lombardia, riapertura in bilico tra sentenze e zona rossa Corriere della Sera Licei Poliziani scuola campione per i test rapidi sugli studenti

I Licei Poliziani di Montepulciano sono stati scelti come scuola campione per la provincia di Siena per effettuare i tamponi antigenici rapidi della campagna di monitoraggio ’Scuole sicure’, voluta da ...

Modena. Gli zaini vuoti e la protesta degli studenti «Basta, vogliamo tornare in classe»

MODENA Erano circa una cinquantina gli zaini vuoti che alcuni studenti delle scuole superiori di Modena ieri mattina hanno posato sui gradini dell’Istituto Tecnico Fermi. In linea con quanto sta accad ...

