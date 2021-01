La Bce, Conte e un Paese che non può fallire sul Recovery Plan. Parla Micossi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Forse ha davvero ragione Christine Lagarde, governatore della Bce, quando sferza i governi dell’Eurozona affinché si diano una mossa nel predisporre i piani di azione propedeutici al Recovery Fund. Il tempo stringe, l’orologio fa tic-tac e almeno per quanto riguarda l’Italia la situazione si è fatta decisamente complessa. Il Recovery Plan uscito da Palazzo Chigi è ancora troppo vago e fumoso e per di più il governo Conte è sul punto di stramazzare a terra sotto i colpi di una crisi politica aperta ufficialmente ieri. Per fortuna, dice a Formiche.net l’economista e direttore generale di Assonime (l’associazione delle spa italiane) Stefano Micossi, c’è chi ci sostiene ancora: la Bce, per l’appunto. Micossi, il governo Conte è in crisi, barcolla. Che cosa dovrebbero ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 gennaio 2021) Forse ha davvero ragione Christine Lagarde, governatore della Bce, quando sferza i governi dell’Eurozona affinché si diano una mossa nel predisporre i piani di azione propedeutici alFund. Il tempo stringe, l’orologio fa tic-tac e almeno per quanto riguarda l’Italia la situazione si è fatta decisamente complessa. Iluscito da Palazzo Chigi è ancora troppo vago e fumoso e per di più il governoè sul punto di stramazzare a terra sotto i colpi di una crisi politica aperta ufficialmente ieri. Per fortuna, dice a Formiche.net l’economista e direttore generale di Assonime (l’associazione delle spa italiane) Stefano, c’è chi ci sostiene ancora: la Bce, per l’appunto., il governoè in crisi, barcolla. Che cosa dovrebbero ...

