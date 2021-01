Governo: Ricci (Pd), 'spero Conte abbia voti per continuare a lavorare' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il problema non è chi vince e chi perde, non è una partita di poker. L'Italia non si spiega una crisi surreale in piena pandemia e crisi economica. spero Governo #Conte abbia i voti martedì per continuare insieme ad occuparci di sanità, lavoro e sviluppo. I sindaci ragionano così". Lo scrive su twitter il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il problema non è chi vince e chi perde, non è una partita di poker. L'Italia non si spiega una crisi surreale in piena pandemia e crisi economica.martedì perinsieme ad occuparci di sanità, lavoro e sviluppo. I sindaci ragionano così". Lo scrive su twitter il sindaco di Pesaro, Matteo, del Pd.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il problema non è chi vince e chi perde, non è una partita di poker. L'Italia non si spiega una crisi surreale in piena pandemia e crisi economica. Spero governo #Conte ab ...

