Genoa, Marroccu chiude le porte per Scamacca: «Felici di lui, resta qui» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, chiude ogni possibilità di cessione di Gianluca Scamacca. Ecco le sue parole Francesco Marroccu, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delle voci intorno ad una possibile cessione di Gianluca Scamacca finito nel mirino della Juventus e del Milan. Ecco le sue parole con un perentorio no alla partenza dell'attaccante. «Siamo molto contenti, è un ragazzo speciale e non abbiamo nessuna intenzione di privarci di lui».

