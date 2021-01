Entra in pub chiuso per bere, poi aggredisce Polizia: arrestato 58enne (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Con queste accuse un cittadino tedesco di 58 anni e’ stato arrestato ieri alle 18.30 circa, a Lungotevere Ripa, nella zona di Trastevere a Roma. L’uomo, ubriaco, si e’ presentato in un pub, aperto solo per l’asporto e ha preteso di Entrare per prendere da bere. Dopo aver forzato le barriere e’ Entrato nel locale e ha ingaggiato una breve colluttazione con il proprietario che ha subito chiamato la Polizia. Gli agenti del commissariato Trastevere, arrivati sul posto sono stati aggrediti dal 58enne. Due agenti sono stati giudicati guaribili in 5 giorni. Per l’uomo sono scattate le manette. Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Con queste accuse un cittadino tedesco di 58 anni e’ statoieri alle 18.30 circa, a Lungotevere Ripa, nella zona di Trastevere a Roma. L’uomo, ubriaco, si e’ presentato in un pub, aperto solo per l’asporto e ha preteso dire per prendere da. Dopo aver forzato le barriere e’to nel locale e ha ingaggiato una breve colluttazione con il proprietario che ha subito chiamato la. Gli agenti del commissariato Trastevere, arrivati sul posto sono stati aggrediti dal. Due agenti sono stati giudicati guaribili in 5 giorni. Per l’uomo sono scattate le manette.

