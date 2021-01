Defibrillatori | sempre più numerosi in città | a cosa servono e come possono salvarci

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Avviene in Cina, il Paese più popoloso al mondo con 1,4 miliardi di abitanti, l’avvio verso una protezione della salute che non dipende più solo dagli ospedali ma anche dal singolo. Il governo cinese ha infatti deciso di investire molto per l’acquisto e l’installazione in punti strategici delledeiautomatici esterni (DAE).funzionano iautomatici Un defibrillatore automatico è un dispositivo medico che riesce ad individuare in autonomia se ci sono delle anomalie cardiache in corso. Di conseguenza, in maniera automatica, è il defibrillatore a decidere se vi è bisogno di rilasciare una scarica elettrica e di quale intensità per riuscire a salvare la vita ad una persona mentre si attendono i soccorsi. Questi dispositiviessere usati anche da persone ...