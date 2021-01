Covid: oggi 477 morti, 16.146 positivi (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA, 15 GEN - Sono 16.146 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 477. Entrambi i dati sono in calo rispetto a ieri,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA, 15 GEN - Sono 16.146 i tamponial coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 477. Entrambi i dati sono in calo rispetto a ieri,...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Gennaio: Che succede ora. Ieri misure Covid e oggi lo scostamento per i rist… - Agenzia_Ansa : +++ Covid: oggi 477 morti, 16.146 positivi +++ - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #15gennaio: #Governo, il premier a caccia di voti, ma lo #spread ri… - Corvonero75 : RT @Tommy_JP_91: Ma quando dicono che li uccide il Covid allora la vecchiaia e tutte le eventuali patologie, pregresse o sopravvenute, non… - Mericano16 : @Corriere Si ricordano solamente oggi che non hanno i numeri per governare ,che in Italia ci sono i morti di Covid… -