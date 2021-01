Conte non schioda: è convinto di farcela al Senato. Renzi: “Se non arriva a 161 si fa un altro governo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – Giuseppe Conte non schioda: è convinto di avere i numeri al Senato, ma Matteo Renzi lo avverte che “se non arriva a 161, si fa un altro governo”. Il premier non si è dimesso perché vuole la conta al Senato. Ritiene che grazie ai “costruttori” avrà i numeri per continuare a governare. Anzi, il premier assicura che i contiani sparsi qua e là a Palazzo Madama si raggrupperanno in un partito. Dal canto suo, il leader di Italia Viva, che ha scatenato la crisi ritirando i suoi ministri dall’esecutivo, commenta: “Se Conte ottiene 161 voti ha vinto e governa, poi voglio vedere come. Se invece non arriva a 161 si fa un governo diverso e si arriva al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – Giuseppenon: èdi avere i numeri al, ma Matteolo avverte che “se nona 161, si fa un”. Il premier non si è dimesso perché vuole la conta al. Ritiene che grazie ai “costruttori” avrà i numeri per continuare a governare. Anzi, il premier assicura che i contiani sparsi qua e là a Palazzo Madama si raggrupperanno in un partito. Dal canto suo, il leader di Italia Viva, che ha scatenato la crisi ritirando i suoi ministri dall’esecutivo, commenta: “Seottiene 161 voti ha vinto e governa, poi voglio vedere come. Se invece nona 161 si fa undiverso e sial ...

“È in corso una guerra di nervi” per convincere le fila di Italia Viva in vista del voto di fiducia al governo Conte bis in Senato. Sono queste le parole ...

