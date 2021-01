Calenda: «Renzi schizofrenico e Conte inadeguato. Fra i cosiddetti responsabili noi non ci saremo» – L’intervista (Di venerdì 15 gennaio 2021) Se qualcuno ha pensato ai parlamentari di Azione per inquadrarli nel valzer di deputati e senatori che, in queste ore, vengono annoverati come «responsabili» o «costruttori», dovrà cercare altrove. «È imbarazzante il solo pensiero di ricorrere ai responsabili in vista delle sfide che attendono il governo e del semestre bianco». Carlo Calenda, leader di Azione, europarlamentare e candidato sindaco alle amministrative di Roma, taglia corto: «Restiamo coerenti e non partecipiamo agli ultimi sussulti della Seconda Repubblica, che credo finirà molto male». Calenda, lei ritiene Giuseppe Conte inadeguato al ruolo di presidente di Consiglio? «Sì, altrimenti avremmo votato la fiducia». Perché non lo ritiene in grado di svolgere questo ruolo e, soprattutto, adesso deve lasciare Palazzo ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021) Se qualcuno ha pensato ai parlamentari di Azione per inquadrarli nel valzer di deputati e senatori che, in queste ore, vengono annoverati come «» o «costruttori», dovrà cercare altrove. «È imbarazzante il solo pensiero di ricorrere aiin vista delle sfide che attendono il governo e del semestre bianco». Carlo, leader di Azione, europarlamentare e candidato sindaco alle amministrative di Roma, taglia corto: «Restiamo coerenti e non partecipiamo agli ultimi sussulti della Seconda Repubblica, che credo finirà molto male»., lei ritiene Giuseppeal ruolo di presidente di Consiglio? «Sì, altrimenti avremmo votato la fiducia». Perché non lo ritiene in grado di svolgere questo ruolo e, soprattutto, adesso deve lasciare Palazzo ...

