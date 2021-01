Ammassati nel bar a bere a Napoli | arriva la Polizia e scatta il fuggi fuggi

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 15 gennaio 2021). Assembramenti e distribuzione di bevande alcoliche all’intero del bar,la. Gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico Buongiorno per una segnalazione di assembramenti in un bar. Potrebbe anche interessarti >> Bar aperti, caos al Vomero. Video L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.