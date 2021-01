Vigile eroe salva bimbo sulle strisce | Non ci ho pensato su un secondo

(Di giovedì 14 gennaio 2021) www.ilgiorno.it/ buongiornomilano Lui si schermisce . Ai colleghi ha detto di aver fatto solo il suo dovere: "Tutto si è svolto in pochi secondi, siamo lì per tutelare i bambini e non ci si pensa ...

Via Matteucci, il ghisa ha fatto scudo con il suo corpo ed è stato investito da un Apecar con i freni guasti Spalla lussata e 15 giorni di prognosi. "Siamo lì per tutelare i piccoli, mi sono venuti in ...L'agente è stato colpito da un veicolo che non si è fermato prima delle strisce pedonali davanti alla elementare Bacone ...