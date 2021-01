"Uno Non Basta" proietta il suo dissenso su Palazzo Chigi: "Chi non investe nei suoi giovani non ha futuro" (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Chi non investe nei suoi giovani non ha futuro”. La frase è stata proiettata su Palazzo Chigi da parte del movimento apartitico Uno Non Basta, nato dalle associazioni no profit Visionary Days e Officine Italia. Un’azione per mostrare tutto il dissenso al governo per voler investire solo l?1% “dei fondi disponibili del Recovery fund non Basta, il governo deve investire sui giovani e chiarire le proprie intenzioni”, riferisce il presidente di Visionary Days, Carmelo Traina. Piuttosto, sono venti i miliardi che il movimento ritiene consoni all’investimento delle politiche giovanili e del lavoro. “Abbiamo fiducia nel nostro Paese, ma finanziare in maniera trasversale non risolve i ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Chi nonneinon ha”. La frase è statata suda parte del movimento apartitico Uno Non, nato dalle associazioni no profit Visionary Days e Officine Italia. Un’azione per mostrare tutto ilal governo per voler investire solo l?1% “dei fondi disponibili del Recovery fund non, il governo deve investire suie chiarire le proprie intenzioni”, riferisce il presidente di Visionary Days, Carmelo Traina. Piuttosto, sono venti i miliardi che il movimento ritiene consoni all’investimento delle politicheli e del lavoro. “Abbiamo fiducia nel nostro Paese, ma finanziare in maniera trasversale non risolve i ...

GassmanGassmann : Le poltrone, parlano di poltrone, ora, in questa catastrofe, parlano di poltrone... che se uno la racconta ,non ci… - MolinariRik : Bisogna chiarire se questo governo da domani sia legittimato ad andare avanti. Un eventuale vuoto di potere non sar… - davidallegranti : Non capisco lo stupore per Renzi, uno che ama gli azzardi – già dai tempi di Firenze – e non può fare il comprimari… - guestofworld_ : Zenga: facciamo uno scherzo a Tommaso sul prolungamen... Crocc:ma gli viene l’ansia, questo scappa, va rispettato… - elisasenzalak : RT @FeedMeTrash1: La strategia di cecilia era mettere i piú forti della casa l'uno contro l'altro creando piú divisioni, e ha funzionato fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno Non La scuola si fa a scuola. E non è solo uno slogan Avvenire Samsung Galaxy S21 Ultra: non chiamatelo smartphone

Le specifiche e il form factor del modello di punta lo rendono qualcosa in più di uno smartphone: Galaxy S21 Ultra strizza l'occhio ai professionisti.

Riecco Van Ginkel, dopo quasi 1000 giorni k.o.! E il primo grazie va a un italiano

Il centrocampista olandese di proprietà del Chelsea è tornato in campo nell'1-3 del Psv in cui gioca in prestito contro l'Az. Nel post su Instagram con cui annuncia al mondo la sua gioia, l'ex Milan s ...

Le specifiche e il form factor del modello di punta lo rendono qualcosa in più di uno smartphone: Galaxy S21 Ultra strizza l'occhio ai professionisti.Il centrocampista olandese di proprietà del Chelsea è tornato in campo nell'1-3 del Psv in cui gioca in prestito contro l'Az. Nel post su Instagram con cui annuncia al mondo la sua gioia, l'ex Milan s ...