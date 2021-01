Supercoppa di Francia | il trofeo va al Psg

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Psg batte il Marsiglia conquistando per la decima volta nella sua storia ladi, primoper il neo allenatore Pochettino. Padroni di casa in vantaggio al 39? con Icardi, che, a cinque minuti dal termine si procura il calcio di rigore trasformato da Neymar, prima della rete della bandiera di Payet. Psg-Marsiglia: cosa è successo? Il match comincia con Icardi che impensierisce Mandanda con un colpo di testa di poco alto. Sull’altro versante Kamara impegna Navas in una difficile conclusione. E’ comunque sempre il Psg a fare la partita e a passare meritatamente in vantaggio al 39?: cross di Di Maria, colpo di testa di Icardi sul quale Mandanda si salva con l’aiuto del palo, ma non puo’ nulla sulla respinta dell’attaccante argentino. Poco dopo, quest’ultimo potrebbe addirittura raddoppiare ma la sua ...