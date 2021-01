Supercoppa di Francia | il Marsiglia perde e Villas-Boas non ci sta | “La squadra migliore ha perso”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Da una parte il Psg di Pochettino, al suo primo trofeo alla guida dei francesi. Dall'altra ildiferito e deluso dal risultato (2-1 per i rivali). Proprio il mister portoghese ha parlato ai microfoni di Canal Plus a seguito del k.o. indiconfidando di non accettare questa sconfitta in quanto non era meritata.La reazione dicaption id="attachment 1073433" align="alignnone" width="449", getty images/caption"Hala", ha sentenziatosenza peli sulla lingua. "Siamo stati bravi per tutta la partita e non ci meritavamo questo risultato. Nel secondo tempo c'è ...