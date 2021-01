Silvio Berlusconi ricoverato per problemi cardiaci (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato al Centro Cardiotoracico di Monaco. Berlusconi si trovava in Provenza nella casa della figlia Marina, e lì farà ritorno non appena, a giorni, verrà dimesso. È stato Alberto Zangrillo, suo medico di fiducia, a optare per il ricovero a causa di “un problema cardiaco aritmologico“. Spiega il professor Zangrillo: “Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento e ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia“. A seguito del peggioramento delle condizioni di salute del Cavaliere, rinviato all’8 aprile il processo Ruby ter a Siena: gli avvocati Federico Cecconi e Enrico Demartino, difensori di Silvio Berlusconi, ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 14 gennaio 2021)è statoal Centro Cardiotoracico di Monaco.si trovava in Provenza nella casa della figlia Marina, e lì farà ritorno non appena, a giorni, verrà dimesso. È stato Alberto Zangrillo, suo medico di fiducia, a optare per il ricovero a causa di “un problema cardiaco aritmologico“. Spiega il professor Zangrillo: “Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento e ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia“. A seguito del peggioramento delle condizioni di salute del Cavaliere, rinviato all’8 aprile il processo Ruby ter a Siena: gli avvocati Federico Cecconi e Enrico Demartino, difensori di, ...

