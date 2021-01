Setterosa | Zizza | “Consapevoli delle nostre potenzialità”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilè pronto a giocarsela tutta al torneo preolimpico di Trieste. Per le azzurre rimane l’ultima possibilità di difendere la medaglia d’argento vinta alla precedente edizione di Rio 2016. I pass disponibili sono due e verranno assegnati dopo le semifinali. L’Italia è nel gruppo A con Francia, Olanda e Slovacchia. Nel gruppo B invece si sfidano Ungheria, Israele, Grecia e Kazakistan. A pochi giorni dall’inizio della competizione, in programma dal 19 al 24 gennaio al centro federale “Bruno Bianchi”, ha parlato il commissario tecnico Paolo: «Abbiamo lavorato bene, nonostante le tante difficoltà di una situazione anomala come quella attuale, seguendo tutti i protocolli ed anche dall’ultimo tampone fatto ieri mattina siamo risultati tutti negativi. Andiamo ad affrontare un torneo tosto, che nasconde molte insidie, in cui la condizione fisica ...