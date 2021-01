"Se Salvini fosse intelligente...". Indiscreto da Italia Viva, Renzi si aggrappa alla Lega: scenario-bomba (Di giovedì 14 gennaio 2021) "Se Salvini fosse intelligente...". Dentro Italia Viva gira una voce: forse Matteo Renzi si è incartato, proprio come Giuseppe Conte, o forse nei suoi contatti con la Lega ha avuto qualche indizio su cosa farà il Capitano. Al momento, però è solo una suggestione: secondo la Stampa, i Renziani sperano che Salvini possa dire sì a un governo con Mario Draghi premier, "mettendo in un angolo la Meloni e facendo gridare di gioia Giorgetti e Zaia". Già, perché a fronte dell'ala governista della Lega rappresentata dal suo numero 2 e dal governatore del Veneto, l'ex ministro degli Interni mentre Renzi scatenava la crisi di governo si è sbilanciato insieme alla Meloni e a Silvio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) "Se...". Dentrogira una voce: forse Matteosi è incartato, proprio come Giuseppe Conte, o forse nei suoi contatti con laha avuto qualche indizio su cosa farà il Capitano. Al momento, però è solo una suggestione: secondo la Stampa, iani sperano chepossa dire sì a un governo con Mario Draghi premier, "mettendo in un angolo la Meloni e facendo gridare di gioia Giorgetti e Zaia". Già, perché a fronte dell'ala governista dellarappresentata dal suo numero 2 e dal governatore del Veneto, l'ex ministro degli Interni mentrescatenava la crisi di governo si è sbilanciato insiemeMeloni e a Silvio ...

«Shock», esclama il web ricordando i tempi di Renzi premier e le sue belle gaffe internazionali. Stavolta però è pronto a fare lo scherzetto a Conte e ce la mette tutta ...

