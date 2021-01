Puyo Puyo Tetris 2 | aggiornamento con Sonic

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 14 gennaio 2021)si catapulta nel cast di2 con l’odierno, nuovodi oggi: ecco tutti i contenuti inclusi da SEGA Stiamo attendendo con ansia – almeno in fase di stesura dell’articolo – che SEGA riveli “qualcosa di speciale” per il trentesimo anniversario di, ma per ora siamo sorpresi ed entusiasti dell’che lo inserisce in2. L’inatteso secondo capitolo del puzzle game crossover introduce l’istrice cobalto insieme ad altri tre personaggi giocabili. Non è tutto: ci sono anche nuovi contenuti, tra cui la modalità Boss Raid definita come “una battaglia boss con tutti”. ...