Problemi cardiaci, Berlusconi ricoverato a Monaco (Di venerdì 15 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato a inizio settimana al centro Cardiotoracico del Principato di Monaco, dove resterà almeno qualche altro giorno per un problema al cuore. A decidere il trasferimento del Cavaliere è stato il suo medico di fiducia Alberto Zangrillo. "Lunedì – ha spiegato il primario del San Raffaele – sono andato d'urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, per un aggravamento delle sue condizioni". Berlusconi si trovava nel sud della Francia, a Chateauneuf-Grasse nei pressi di Nizza, dove la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

