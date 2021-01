Pierluigi Diaco, chi è il suo maestro? “Spero di stupirlo” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pierluigi Diaco è tornato in tv e si è voluto rivolgere a quello che è il suo grande maestro. Ma che cosa ha detto? Le sue parole. Pierluigi Diaco è uno dei personaggi televisivi di punta del mondo Rai. A dimostrarlo è il grande successo che ha ottenuto con il suo ‘Io e Te’, il Leggi su youmovies (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è tornato in tv e si è voluto rivolgere a quello che è il suo grande. Ma che cosa ha detto? Le sue parole.è uno dei personaggi televisivi di punta del mondo Rai. A dimostrarlo è il grande successo che ha ottenuto con il suo ‘Io e Te’, il

matteorenzi : Tra pochi minuti sarò in diretta su @rtl1025 ospite di Non Stop News con Pierluigi Diaco, Giusi Legrenzi ed Enrico… - zazoomblog : Mara Venier e il retroscena su Pierluigi Diaco: “Una sera a casa mia ti ho sbattuto al muro e…” - #Venier… - FioreAppassito2 : Ma chi cazzo è Pierluigi diaco? L'ultima volta che l'ho visto è stato all'isola dei famosi del 2015 in cui, insieme… - EmanueleDiRocco : Che male abbiamo fatto per avere il ritorno di Pierluigi Diaco? #staseratuttoepossibile - ilNapulese : Vedere che #crisidigoverno è primo in tendenze è come vedere un programma TV condotto da Pierluigi Diaco -