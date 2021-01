Napoli, Osimhen ancora positivo al Covid. Il comunicato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Con un tweet il Napoli calcio ha reso note le condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è ancora positivo al Covid. Difficilmente ci sarà, domenica in campionato ma rischia anche di saltare la Supercoppa del 20 gennaio contro la Juventus. Questo il comunicato del club: “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Con un tweet ilcalcio ha reso note le condizioni di Victor. L’attaccante nigeriano èal. Difficilmente ci sarà, domenica in campionato ma rischia anche di saltare la Supercoppa del 20 gennaio contro la Juventus. Questo ildel club: “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor, ha dato come risultato esitoal-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

