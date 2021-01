LL Cool J | un rapper e attore che “fa le sue regole”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Un ottimo successo nel panorama rap anni ‘80-’90; un artista e undi grande bravura: James Todd Smith, meglio conosciuto come LLJ, è un cantante che si fa conoscere ogni giorno di più. La sua fama non è circoscritta solo all’ambito musicale: LLJ è anche un rinomato. LLJ sta letteralmente per “Ladies LoveJames”. Ilha collezionato una serie di successi con i suoi album, specialmente “Mama said Knock you out”, “Più grande e più grosso“, “Camminando con una pantera“, “La mamma ha detto di buttarti fuori“, “14 colpi alla cupola“. La carriera musicale Il debutto delamericano avviene con Radio, album che coniuga musica convenzionale con il rap pop- oriented. Nel 1987 esce poi l’album “Più grande ...