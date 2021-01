Il trailer de L’Estate in cui Imparammo a Volare Firefly Lane | da febbraio su Netflix

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo i primi due teaser della serie, il promo dein cuifornisce un ampio sguardo sulla nuova serieche arriverà sulla piattaforma a. Come molti deidi, anche quello dein cuiè particolarmente rivelatore, ma soprattutto le immagini mostrano chiaramente la struttura narrativa della serie, che si snoda su più livelli temporali per narrare una vicenda che abbraccia quarant’anni di vita. Ambientata in un arco di tempo che va dal 1974 al presente,in cuiracconta il rapporto indissolubile tra le migliori amiche d’infanzia Tully e Kate, due donne ...