Il Napoli non ha violato il protocollo: la Procura Figc archivia l’inchiesta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nelle scorse settimane la Procura della Figc stava indagando sui giorni antecedenti alla mancata partenza del Napoli per Torino e oggi il Procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chine’, ha disposto l’archiviazione (condivisa oggi dalla Procura generale dello sport del Coni) dell’indagine aperta sull’applicazione dei protocolli Covid da parte della squadra di Aurelio De Laurentiis dopo la mancata sfida di inizio ottobre 2020 con la Juventus. Chiuso il capitolo legato al match tra bianconeri e azzurri con la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, mancava la questione riguardante il comportamento della società partenopea e il rispetto del protocollo. Un fascicolo parallelo ancora aperto presso la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nelle scorse settimane ladellastava indagando sui giorni antecedenti alla mancata partenza delper Torino e oggi iltore della Federcalcio, Giuseppe Chine’, ha disposto l’zione (condivisa oggi dallagenerale dello sport del Coni) dell’indagine aperta sull’applicazione dei protocolli Covid da parte della squadra di Aurelio De Laurentiis dopo la mancata sfida di inizio ottobre 2020 con la Juventus. Chiuso il capitolo legato al match tra bianconeri e azzurri con la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, mancava la questione riguardante il comportamento della società partenopea e il rispetto del. Un fascicolo parallelo ancora aperto presso la ...

Ettore_Rosato : Per fortuna non si è fatto male nessuno. Però guardate che scandalo. Questo è uno dei più grandi ospedali di Napoli… - raffaellapaita : La voragine di #Napoli dimostra che bisogna ripristinare SUBITO l’unità di missione #ItaliaSicura. Nel Recovery Fun… - tuttosport : #Napoli , #DeLaurentiis aveva chiesto il rinvio della #Supercoppa : istanza non accolta ?? - AlfredoPedulla : #Napoli-#Olympique si va avanti per #Milik, come detto ieri, il #Napoli non ha rifiutato e continua a parlare.… - Mariagr89063037 : @DiMarzio Perché è ad Anversa? Se era positivo al suo arrivo a Napoli, deve stare in quarantena, come è potuto part… -