Governo, Renzi “Se non ci vogliono non voteremo la fiducia” (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Se non ci vogliono non diamo la fiducia e andremo all'opposizione. Ma continueremo a votare ancora le cose che servono per l'Italia, come lo scostamento, che serve a trovare i soldi. Noi vogliamo dare una mano”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a “Dritto e Rovescio” su Retequattro. “Oggi dico che i pieni poteri non vanno dati a nessuno, nemmeno a Conte. Per questo ho chiesto spiegazioni sulla gestione dei servizi segreti – ha aggiunto Renzi, che ieri ha aperto la crisi di Governo ritirando la delegazione di Italia Viva -. Io so che martedì in aula parlerà il presidente del Consiglio e per noi parlerà Teresa Bellanova, che per coerenza di idee ha lasciato la poltrona mentre qualcuno un giorno è amico di Trump un giorno lo critica, un giorno vota i decreti sicurezza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Se non cinon diamo lae andremo all'opposizione. Ma continueremo a votare ancora le cose che servono per l'Italia, come lo scostamento, che serve a trovare i soldi. Noi vogliamo dare una mano”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, a “Dritto e Rovescio” su Retequattro. “Oggi dico che i pieni poteri non vanno dati a nessuno, nemmeno a Conte. Per questo ho chiesto spiegazioni sulla gestione dei servizi segreti – ha aggiunto, che ieri ha aperto la crisi diritirando la delegazione di Italia Viva -. Io so che martedì in aula parlerà il presidente del Consiglio e per noi parlerà Teresa Bellanova, che per coerenza di idee ha lasciato la poltrona mentre qualcuno un giorno è amico di Trump un giorno lo critica, un giorno vota i decreti sicurezza ...

stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non ha… - CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - matteosalvinimi : #CRISIDIGOVERNO, NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Bisogna fare presto. L’Italia non può aspettare le liti, i giochi… - lvoir : RT @soniabetz1: e ne restò solo uno : Renzi - detto HigHighlander?? I renziani Maraio e Nencini: 'Noi pronti a supportare il Governo'. - marino29b : RT @fattoquotidiano: Quando Renzi nel 2019 diceva: “Italia viva non vuole creare problemi al governo, non staccheremo la spina. Legislatura… -