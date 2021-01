Governo: Conte domani a avvicendamento comandante generale Carabinieri (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte domani venerdì 15 gennaio, alle 10.30, parteciperà alla cerimonia di avvicendamento del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri (caserma “De Tommaso”, via Carlo Alberto Dalla Chiesa 3). Lo rende noto palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppevenerdì 15 gennaio, alle 10.30, parteciperà alla cerimonia dideldell’Arma dei(caserma “De Tommaso”, via Carlo Alberto Dalla Chiesa 3). Lo rende noto palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

