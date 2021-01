**Governo: anche per Pd basta con Iv, cresce ipotesi Conte ter con 'responsabili'** (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Prima Luigi Di Maio. Con Iv "strade definitivamente divise". Linea su cui si ricompattano i 5 Stelle con Alessandro Di Battista che scrive su Fb. "Con Conte e senza Renzi, finalmente tutti compatti". Poi arriva la chiusura dal Pd. "C'è un dato che non può essere cancellato dalle nostre analisi. Ed è a questo punto l'inaffidabilità politica di Italia Viva", scandisce Nicola Zingaretti. "E' un dato" che "mina la stabilità in qualsiasi scenario si possa immaginare un coinvolgimento e una nuova possibile ripartenza". Zingaretti parla alla riunione dell'ufficio politico dem con vicesegretario, capodelegazione, ministri, capigruppo, dirigenti. Il segretario rivendica come l'unità del Pd in questi mesi abbia caratterizzato il governo e questa stessa unità ora serve per ripartire. Per il segretario dem la risposta di Renzi per il lavoro fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Prima Luigi Di Maio. Con Iv "strade definitivamente divise". Linea su cui si ricompattano i 5 Stelle con Alessandro Di Battista che scrive su Fb. "Cone senza Renzi, finalmente tutti compatti". Poi arriva la chiusura dal Pd. "C'è un dato che non può essere cancellato dalle nostre analisi. Ed è a questo punto l'inaffidabilità politica di Italia Viva", scandisce Nicola Zingaretti. "E' un dato" che "mina la stabilità in qualsiasi scenario si possa immaginare un coinvolgimento e una nuova possibile ripartenza". Zingaretti parla alla riunione dell'ufficio politico dem con vicesegretario, capodelegazione, ministri, capigruppo, dirigenti. Il segretario rivendica come l'unità del Pd in questi mesi abbia caratterizzato il governo e questa stessa unità ora serve per ripartire. Per il segretario dem la risposta di Renzi per il lavoro fatto ...

