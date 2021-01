Giamaica | Calcio Femminile da riscattare

(Di giovedì 14 gennaio 2021)(ancora) da. Proseguono le proteste delle calciatrici della Nazionale didellain merito al mancato pagamento degli stipendi dell’ultimo Mondiale. Sciopero nel mondo delno per due motivi, entrambi importanti. Il mancato pagamento dei compensi è chiaramente un danno economico, ma non è solo questo. È un’ulteriore questione di emancipazione, di cambiamento della visione delno. Khadija Shaw detta “Bunny”, calciatrice del Bordeaux e attaccante della Nazionalena, in un’intervista rilasciata sull’Independent.co.uk ha ...

