Fonseca “Lazio forte, ma noi vogliamo i 3 punti” (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Campanilismo e sogni d’alta classifica. C’è tutto nel derby che vedrà la Roma di Paulo Fonseca sfidare la Lazio di Inzaghi all’Olimpico in occasione dell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa – terza a -3 dall’Inter – cerca un successo che la iscriverebbe alla corsa Scudetto. La Roma cerca continuità e una prestazione più simile al primo tempo e al finale di gara con l’Inter rispetto al brutto primo quarto d’ora della ripresa: “Non c’è un problema fisico, di questo ne sono sicuro – ha detto Fonseca -. Lo dimostra il fatto che nel finale di partita abbiamo chiuso l’Inter nella sua metà campo. Non è facile mantenere 90 minuti di intensità ma stiamo lavorando per essere il più equilibrati possibile”. Fonseca cerca la sua prima vittoria in un derby di Roma (“Non l’ho ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Campanilismo e sogni d’alta classifica. C’è tutto nel derby che vedrà la Roma di Paulosfidare ladi Inzaghi all’Olimpico in occasione dell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa – terza a -3 dall’Inter – cerca un successo che la iscriverebbe alla corsa Scudetto. La Roma cerca continuità e una prestazione più simile al primo tempo e al finale di gara con l’Inter rispetto al brutto primo quarto d’ora della ripresa: “Non c’è un problema fisico, di questo ne sono sicuro – ha detto-. Lo dimostra il fatto che nel finale di partita abbiamo chiuso l’Inter nella sua metà campo. Non è facile mantenere 90 minuti di intensità ma stiamo lavorando per essere il più equilibrati possibile”.cerca la sua prima vittoria in un derby di Roma (“Non l’ho ...

