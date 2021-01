Extra Lukaku | Inter ai quarti con il Diavolo

eRadioUS : #e_RadioUS Romelu Lukaku in the FINAL MINUTE! Inter escapes Fiorentina in Extra Time | Coppa Italia… - Shalfi82 : 30 minuti extra che si potevano evitare senza la ciabattata immonda di Lautaro...grazie Lukaku per il gol decisivo #FiorentinaInter -

Ultime Notizie dalla rete : Extra Lukaku

Tunisian midfielder Hamza Rafia came off the bench to score an extra-time winner on his debut as Juventus battled past Genoa 3-2 to reach the Italian Cup quarter-finals on Wednesday. Rafia, 21, came o ...Kouamè replica a Vidal, Romelu all’ultimo minuto supplementare piega la Fiorentina e striglia i compagni: "Impariamo dagli errori" ...