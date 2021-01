Donald Trump è sotto impeachment per la seconda volta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Donald Trump sarà messo sotto impeachment per una seconda volta. La Camera dei deputati degli Stati Uniti ha approvato l’istituzione di un processo per impeachment per il presidente uscente, che se completato rimuoverà Trump dal suo incarico. Hanno votato a favore 232 deputati, tra cui 10 Repubblicani, e i contrari sono stati 197. Per la prima volta nella storia un presidente statunitense sarà messo sotto impeachment per una seconda volta, dopo il processo a cui era stato sottoposto Trump all’inizio del 2020 per le pressioni sul presidente ucraino affinché aprisse un’indagine contro Joe Biden. La Camera ha messo in stato d’accusa ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 14 gennaio 2021)sarà messoper una. La Camera dei deputati degli Stati Uniti ha approvato l’istituzione di un processo perper il presidente uscente, che se completato rimuoveràdal suo incarico. Hanno votato a favore 232 deputati, tra cui 10 Repubblicani, e i contrari sono stati 197. Per la primanella storia un presidente statunitense sarà messoper una, dopo il processo a cui era statopostoall’inizio del 2020 per le pressioni sul presidente ucraino affinché aprisse un’indagine contro Joe Biden. La Camera ha messo in stato d’accusa ...

Agenzia_Ansa : La #Camera Usa ha approvato la risoluzione che chiede al vicepresidente #Mike Pence di invocare il 25/o emendamento… - Agenzia_Ansa : #YouTube sospende il canale #Donald Trump per una settimana per aver postato un video che incita alla violenza. Il… - Agenzia_Ansa : La Camera sta votando la mozione di impeachment contro Donald Trump. L'esito è atteso entro le 23 italiane. #ANSA - maxxo55 : RT @tempoweb: Il #Senato salva Trump dal processo SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - ilfattovideo : Stati Uniti, la Camera vota a favore dell’impeachment per Donald Trump – Video -