Dakar 2021, tutte le classifiche dopo l’undicesima tappa: auto, moto, camion e quad (Di giovedì 14 gennaio 2021) La penultima tappa della Dakar 2021 è ormai andata in archivio ed è arrivato dunque il momento di fare un riepilogo della situazione nelle quattro categorie principali in vista dell’ultima e decisiva frazione della Maratona nel Deserto n.43. Grande equilibrio nelle moto, con l’argentino Kevin Benavides che deve difendere 4’12” di margine sul britannico Sam Sunderland e 7’13 sull’americano Ricky Brabec. Trionfo in vista tra le auto per “Monsieur Dakar” Stephane Peterhansel, con 15’05” da gestire sul qatariota Nasser Al-Attiyah. Situazione abbastanza delineata anche nei quad e nei camion, con Manuel Andujar e Dmitry Sotnikov a un passo dal successo finale. Di seguito le classifiche generali aggiornate di tutte le ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) La penultimadellaè ormai andata in archivio ed è arrivato dunque il momento di fare un riepilogo della situazione nelle quattro categorie principali in vista dell’ultima e decisiva frazione della Maratona nel Deserto n.43. Grande equilibrio nelle, con l’argentino Kevin Benavides che deve difendere 4’12” di margine sul britannico Sam Sunderland e 7’13 sull’americano Ricky Brabec. Trionfo in vista tra leper “Monsieur” Stephane Peterhansel, con 15’05” da gestire sul qatariota Nasser Al-Attiyah. Situazione abbastanza delineata anche neie nei, con Manuel Andujar e Dmitry Sotnikov a un passo dal successo finale. Di seguito legenerali aggiornate dile ...

