Crisi governo, Franceschini: "Sì alla ricerca di forze responsabili in parlamento" (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – "Le maggioranze in un sistema non più bipolare si cercano e si costruiscono in parlamento, è già avvenuto due volte in questa legislatura, e non c'è niente di male nel dialogare apertamente e alla luce del sole con forze politiche disponibili a sostenere un governo europeista in grado di gestire l'emergenza sanitaria, il recovery e di approvare una legge elettorale su base proporzionale". Lo ha detto Dario Franceschini nel suo intervento all'ufficio politico del Pd in cui ha condiviso appieno la relazione di Zingaretti.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - giornaleradiofm : Governo: Delrio (Pd), crisi sia parlamentarizzata: (ANSA) - ROMA, 14 GEN - 'Come gruppo dei democratici vogliamo ch… - avvcasiello : Fino a quando il Presidente Mattarella sopporterà tutto questo ? Ciò che sta accadendo, tanto più che durante la c… -