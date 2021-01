Crisi di governo, Conte: “Sono rammaricato, ci ho provato in tutti i modi” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ieri, durante una conferenza stampa, Matteo Renzi ha ufficialmente ritirato le due ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti dall’esecutivo. La notizia non è stata presa positivamente dai più della maggioranza, che hanno invaso i social network di messaggi di sostegno rivolti al presidente del Consiglio con l’hashtag #AvantiConConte. E anche lo stesso Premier si è espresso duramente. “Renzi si è assunto la grave responsabilità di aprire una Crisi di governo” che sta procurando “un notevole danno al Paese nel pieno di una pandemia”, ha infatti commentato prima di andare a informare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. >> Leggi anche: Crisi governo, Renzi ritira i ministri ma dietro le quinte tratta per un “Conte ter” Crisi di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ieri, durante una conferenza stampa, Matteo Renzi ha ufficialmente ritirato le due ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti dall’esecutivo. La notizia non è stata presa positivamente dai più della maggioranza, che hanno invaso i social network di messaggi di sostegno rivolti al presidente del Consiglio con l’hashtag #AvantiCon. E anche lo stesso Premier si è espresso duramente. “Renzi si è assunto la grave responsabilità di aprire unadi” che sta procurando “un notevole danno al Paese nel pieno di una pandemia”, ha infatti commentato prima di andare a informare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. >> Leggi anche:, Renzi ritira i ministri ma dietro le quinte tratta per un “ter”di ...

