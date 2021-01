Covid, record di vittime in Germania: 1.244. In Cina primo decesso dopo 8 mesi. In Tunisia lockdown di 4 giorni (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mentre l’Italia si appresta a prolungare lo stato di emergenza, introducendo nuove misure per far fronte all’epidemia da Covid19, in Europa preoccupa l’andamento in Germania che nelle ultime 24 ore ha registrato il record di morti da inizio pandemia: 1.244 in una sola giornata con 25.164 nuove infezioni. Anche in Cina la situazione torna a preoccupare, tanto che le autorità hanno già imposto il lockdown a decine di milioni di persone. Nel gigante asiatico dove si pensava che la pandemia fosse ormai un lontano ricordo, sono stati registrati 138 nuovi casi, toccando i massimi da marzo 2020. Ma non solo: per la prima volta da maggio Pechino ha registrato un decesso. Secondo la commissione sanitaria nazionale le infezioni domestiche sono state 124 e quelle importate 14. I nuovi contagi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mentre l’Italia si appresta a prolungare lo stato di emergenza, introducendo nuove misure per far fronte all’epidemia da19, in Europa preoccupa l’andamento inche nelle ultime 24 ore ha registrato ildi morti da inizio pandemia: 1.244 in una sola giornata con 25.164 nuove infezioni. Anche inla situazione torna a preoccupare, tanto che le autorità hanno già imposto ila decine di milioni di persone. Nel gigante asiatico dove si pensava che la pandemia fosse ormai un lontano ricordo, sono stati registrati 138 nuovi casi, toccando i massimi da marzo 2020. Ma non solo: per la prima volta da maggio Pechino ha registrato un. Secondo la commissione sanitaria nazionale le infezioni domestiche sono state 124 e quelle importate 14. I nuovi contagi ...

