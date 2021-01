Come fare una donazione: a che serve e quali sono i suoi tratti essenziali (Di giovedì 14 gennaio 2021) Forse non tutti sanno che fare una donazione non è esatto sinonimo di fare un regalo. Se per un regalo (ad es. un orologio, un capo di abbigliamento ecc.) la legge non prevede particolari formalità o regole da rispettare, ben diversa è la situazione in caso di donazione. Vediamo allora più nel dettaglio in che cosa consiste l’atto di liberalità che non comporta alcuna ricompensa, vale a dire appunto la donazione. Se ti interessa saperne di più sulla donazione dell’eredità, cos’è, Come si fa e Come funziona, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News donazione: che cos’è e dov’è regolata In verità, secondo le norme del Codice Civile, la donazione non deve essere intesa Come ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 14 gennaio 2021) Forse non tutti sanno cheunanon è esatto sinonimo diun regalo. Se per un regalo (ad es. un orologio, un capo di abbigliamento ecc.) la legge non prevede particolari formalità o regole da rispettare, ben diversa è la situazione in caso di. Vediamo allora più nel dettaglio in che cosa consiste l’atto di liberalità che non comporta alcuna ricompensa, vale a dire appunto la. Se ti interessa saperne di più sulladell’eredità, cos’è,si fa efunziona, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News: che cos’è e dov’è regolata In verità, secondo le norme del Codice Civile, lanon deve essere intesa...

diMartedi : #Prodi su #crisidigoverno: 'In questi giorni a Bruxelles respiravano tranquillità perché iniziavano a vedere progra… - borghi_claudio : Fare un governo di minoranza sperando che qualcuno dell'opposizione vada in bagno al momento del voto è una novità… - La7tv : #dimartedi Romano Prodi: 'Renzi ha lo stesso obiettivo di Bertinotti. Se Conte avesse detto 'mi vesto da muratore e… - maximone816 : RT @Giulia230790: Non possiamo permetterci di perdere una persona come @GiuseppeConteIT Dopo tutto quello che abbiamo passato. Dopo tutto… - Mariann46409026 : RT @borghi_claudio: Fare un governo di minoranza sperando che qualcuno dell'opposizione vada in bagno al momento del voto è una novità nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Come fare Riparte il bonus per bici e monopattini: ecco come fare richiesta Wired Italia Mastella raduna i responsabili "Serve l’aiuto di noi veterani"

"Io porto a raccolta i veterani come Cesare, veterani come me che ora sono ancora in Parlamento e che a gran voce possono dire che, davvero, ’eravamo meglio noi’". Clemente Mastella (ex leader dell’Ud ...

"Io porto a raccolta i veterani come Cesare, veterani come me che ora sono ancora in Parlamento e che a gran voce possono dire che, davvero, ’eravamo meglio noi’". Clemente Mastella (ex leader dell’Ud ...