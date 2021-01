Barbara D’Urso, torna nei panni della dottoressa Giò? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Le foto della conduttrice su Instagram fanno pensare ad un ritorno della fiction degli anni Novanta Prima è comparsa con il copione, adesso compare in camice su Instagram: lei è Barbara D’Urso, che fa brillare gli occhi ai fan dando degli indizi: e se tornasse la dottoressa Giò?La serie tv, che è stata molto apprezzata dal pubblico alla fine degli anni Novanta, di recente è tornata in onda ottenendo uno strepitoso successo. Adesso, alle repliche, si aggiungerebbe un altro passo: la fiction potrebbe infatti tornare molto presto in tv, la foto di Barbara D’Urso in versione dottoressa Basile, è un indizio che fa sognare i fan. Ma gli indizi non si esauriscono qui. Infatti ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Le fotoconduttrice su Instagram fanno pensare ad un ritornofiction degli anni Novanta Prima è comparsa con il copione, adesso compare in camice su Instagram: lei è, che fa brillare gli occhi ai fan dando degli indizi: e sesse la?La serie tv, che è stata molto apprezzata dal pubblico alla fine degli anni Novanta, di recente èta in onda ottenendo uno strepitoso successo. Adesso, alle repliche, si aggiungerebbe un altro passo: la fiction potrebbe infattire molto presto in tv, la foto diin versioneBasile, è un indizio che fa sognare i fan. Ma gli indizi non si esauriscono qui. Infatti ...

