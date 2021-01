Aeroporto di Capodichino | sequestrati oltre 11 kg tra cocaina e oppio | due arresti

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Cronaca di Napoli: Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno sequestrato400 11 kg tra(che avrebbero fruttatodue milioni di euro se immessi sul mercato). Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso lo scalo

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporto Capodichino

Sequestrati 11 chili di cocaina e oppio nell'aeroporto di Capodichino a Napoli. In manette due corrieri della droga di origine africana provenienti da Parigi. Dalla droga sequestrata avrebbero potuto ...Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso lo scalo aeroportuale di Capodichino, ha tratto in arresto ...