Zaini a terra al Righi di Bologna | “Dad utile ma ora basta”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) BOLOGNA – Gli zaini appoggiati a terra, davanti all’ingresso della scuola, ognuno con il proprio nome e la classe di appartenenza. È questa la protesta degli studenti del liceo Righi a Bologna in occasione della giornata di mobilitazione nazionale indetta dal comitato Priorità alla scuola davanti alle superiori per chiedere il rientro immediato nelle classi. Un flash-mob silenzioso e per forza di cose distanziato, ma molto sentito dai ragazzi, che in sicurezza vogliono rientrare in aula in presenza con i compagni.