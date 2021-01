Vallo della Lucania, rubano carte d’identità e denaro: arrestati dai carabinieri (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi, a Vallo della Lucania, i carabinieri della locale Compagnia, hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal GIP di Vallo della Lucania su richiesta del locale Tribunale, nei confronti di due pregiudicati napoletani ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso di documenti di identità. Il provvedimento scaturisce dall’esito delle indagini avviate dai militari della Compagnia di Vallo della Lucania nell’estate del 2019 a seguito dei furti perpetrati nel Cilento presso le case comunali di Omignano, Ceraso, Castelnuovo Cilento, Ascea, dove vennero rubate circa 800 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi, a, ilocale Compagnia, hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal GIP disu richiesta del locale Tribunale, nei confronti di due pregiudicati napoletani ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso di documenti di identità. Il provvedimento scaturisce dall’esito delle indagini avviate dai militariCompagnia dinell’estate del 2019 a seguito dei furti perpetrati nel Cilento presso le case comunali di Omignano, Ceraso, Castelnuovo Cilento, Ascea, dove vennero rubate circa 800 ...

Ultime Notizie dalla rete : Vallo della Vallo, tentato furto in negozio del centro Info Cilento “Costruttori di umanità”: un webinar per parlare dell’immigrazione

L'evento avrà luogo per via telematica, su Zoom, e prevede diversi interventi per parlare di immigrazione e sicurezza ...

Furto di carte d’identità: due arresti nel salernitano

StampaI carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, in esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del tribunale di Vallo della Lucani ...

