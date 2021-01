Uomini e Donne, dama sotto processo: “Sei una delle tante e basta” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A Uomini e Donne un’altra dama è finita sotto processo da Tina Cipollari e tutto lo studio che, senza troppi giri di parole ha dimostrato il loro disappunto. Le puntate del talk show firmato Maria De Filippi nelle ultime settimane è caratterizzato da lunghi scontri come ad esempio quello di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Durante la puntata di ieri però, è toccato alla dama Brunilde ritrovarsi contro l’intero studio e in particolar modo entrambi gli opinionisti. La dama del parterre femminile infatti, ha deciso di intromettersi nel rapporto tra Enzo e Claudia, scatenando così la particolare rabbia di Tina Cipollari. Cosa è realmente successo nello studio di Cinecittà? Uomini e Donne, la dama sotto ... Leggi su giornal (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Aun’altraè finitada Tina Cipollari e tutto lo studio che, senza troppi giri di parole ha dimostrato il loro disappunto. Le puntate del talk show firmato Maria De Filippi nelle ultime settimane è caratterizzato da lunghi scontri come ad esempio quello di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Durante la puntata di ieri però, è toccato allaBrunilde ritrovarsi contro l’intero studio e in particolar modo entrambi gli opinionisti. Ladel parterre femminile infatti, ha deciso di intromettersi nel rapporto tra Enzo e Claudia, scatenando così la particolare rabbia di Tina Cipollari. Cosa è realmente successo nello studio di Cinecittà?, la...

