Uomini e donne, anticipazioni: Davide bacia Chiara a telecamere spente (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Succose anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne ci giungono dal sito Il Vicolo delle news. Scopriamo infatti che lunedì 12 gennaio, dame, cavalieri e tronisti si sono ritrovati presso gli studi Elios di Roma per registrare una nuova puntata. Ma cosa è accaduto? Il mistero è presto svelato! Per quanto riguarda il tronista Davide Donadei, veniamo a sapere che ancora una volta ha rimandato la sua scelta. Il giovane inoltre, seguendo l’esempio di Sophie della volta corsa, ha chiesto di spegnere le telecamere per poter baciare Chiara. Beatrice invece, non si è presentata in esterna e ciò ha fatto sorgere qualche dubbio nel tronista pugliese. Gemma invece, continua a leccarsi le ferite, dopo essere stata mollata da Maurizio. La registrazione di U&D del ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Succosesulla nuova registrazione dici giungono dal sito Il Vicolo delle news. Scopriamo infatti che lunedì 12 gennaio, dame, cavalieri e tronisti si sono ritrovati presso gli studi Elios di Roma per registrare una nuova puntata. Ma cosa è accaduto? Il mistero è presto svelato! Per quanto riguarda il tronistaDonadei, veniamo a sapere che ancora una volta ha rimandato la sua scelta. Il giovane inoltre, seguendo l’esempio di Sophie della volta corsa, ha chiesto di spegnere leper poterre. Beatrice invece, non si è presentata in esterna e ciò ha fatto sorgere qualche dubbio nel tronista pugliese. Gemma invece, continua a leccarsi le ferite, dopo essere stata mollata da Maurizio. La registrazione di U&D del ...

