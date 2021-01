Stati Uniti, Lisa Montgomery: l’esecuzione attraverso l’iniezione letale, non accadeva dal ’53 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Eseguita la condanna a morte per Lisa Montgomery, condannata negli Stati Uniti per un crimine efferato: l’esecuzione attraverso l’iniezione letale, non accadeva dal ’53. Eseguita la condanna a morte di Lisa Montgomery: l’esecuzione attraverso l’iniezione letale, non accadeva dal ’53 (fonte getty)La condanna a morte di Lisa Montgomery è stata confermata e attuata: l’esecuzione è avvenuta tramite l’iniezione letale, non accadeva dal ’53. Il crimine per cui la donna era stata condannata era senz’altro efferato e orribile. ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Eseguita la condanna a morte per, condannata negliper un crimine efferato:, nondal ’53. Eseguita la condanna a morte di, nondal ’53 (fonte getty)La condanna a morte diè stata confermata e attuata:è avvenuta tramite, nondal ’53. Il crimine per cui la donna era stata condannata era senz’altro efferato e orribile. ...

