Stati Uniti: Camera dice sì al 25esimo emendamento di Trump ma Pence rifiuta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Camera degli Stati Uniti ha detto sì al 25esimo emendamento per rimuovere Donald Trump dalla Casa Bianca. Ma è ancora in fase di dibattimento e il vicepresidente Mike Pence non è d’accordo e ribadisce che il 25esimo emendamento non è nel migliore interesse degli Stati Uniti. Mike Pence no al 25esimo emendamento Nella lettera consegnata e letta da Nancy Pelosi alla Camera Mike Pence scrive “L’energia della nostra amministrazione è diretta ad assicurare un’ordinata transizione, ogni americano è scioccato e rattristato dall’attacco al Campidoglio. Mi chiedete di invocare il 25esimo ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladegliha detto sì alper rimuovere Donalddalla Casa Bianca. Ma è ancora in fase di dibattimento e il vicepresidente Mikenon è d’accordo e ribadisce che ilnon è nel migliore interesse degli. Mikeno alNella lettera consegnata e letta da Nancy Pelosi allaMikescrive “L’energia della nostra amministrazione è diretta ad assicurare un’ordinata transizione, ogni americano è scioccato e rattristato dall’attacco al Campidoglio. Mi chiedete di invocare il...

