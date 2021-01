Sampdoria, Jankto non ci sarà con l’Udinese: le mosse di Ranieri (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Jankto nella partita contro l’Udinese e sta pensando alle alternative La sconfitta contro lo Spezia rischia di lasciare strascichi in casa Sampdoria. La brutta notizia, che si aggiunge alla pessima prestazione del Picco, è la squalifica di Jakub Jankto i vista della sfida contro l’Udinese. Mister Claudio Ranieri deve quindi ridisegnare le fasce e studia le alternative all’esterno ceco. L’ipotesi più probabile porta i nomi di Antonio Candreva e Mikkel Damsgaard ma non è esclusa una chance anche per Mehdi Leris. Resta in piedi, inoltre, l’alternativa Valerio Verre se fosse necessaria un’impronta tattica più offensiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Claudiodovrà fare a meno dinella partita controe sta pensando alle alternative La sconfitta contro lo Spezia rischia di lasciare strascichi in casa. La brutta notizia, che si aggiunge alla pessima prestazione del Picco, è la squalifica di Jakubi vista della sfida contro. Mister Claudiodeve quindi ridisegnare le fasce e studia le alternative all’esterno ceco. L’ipotesi più probabile porta i nomi di Antonio Candreva e Mikkel Damsgaard ma non è esclusa una chance anche per Mehdi Leris. Resta in piedi, inoltre, l’alternativa Valerio Verre se fosse necessaria un’impronta tattica più offensiva. Leggi su Calcionews24.com

Dalla_SerieA : Giudice Sportivo: Jankto squalificato per l’Udinese - - sampdoria : ?? #GiudiceSportivo: #Jankto squalificato per #SampUdinese ? - sportli26181512 : #SerieA, una giornata di squalifica a Di Lorenzo del Napoli: In tutto sette i giocatori fermati: anche Obiang del S… - Guardalinee : Suspended: Leao (Milan), Obiang (Sassuolo), Di Lorenzo (Napoli), Hernani (Parma), Jankto (Sampdoria), Reca (Crotone), Rincon (Torino) - it_samp : #SampUdinese: #Jankto squalificato, #Ramirez e #Tonelli in diffida. #Sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Jankto Sampdoria, Jankto uomo mercato: arrivano le richieste? Calciomercato.com Sampdoria | Ranieri fa la conta | Con l’Udinese assenze pesanti

La Sampdoria prepara il match con l’Udinese di sabato sera e Ranieri rischia di dover rinunciare a due titolari.

Sampdoria, Jankto non ci sarà con l’Udinese: le mosse di Ranieri

Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Jankto nella partita contro l’Udinese e sta pensando alle alternative La sconfitta contro lo Spezia rischia di lasciare strascichi in casa Sampdoria. La brutta not ...

La Sampdoria prepara il match con l’Udinese di sabato sera e Ranieri rischia di dover rinunciare a due titolari.Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Jankto nella partita contro l’Udinese e sta pensando alle alternative La sconfitta contro lo Spezia rischia di lasciare strascichi in casa Sampdoria. La brutta not ...